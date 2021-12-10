Народный артист Борис Щербаков расскажет в Кириллове про «Федота-стрельца»

В Кирилло-Белозерском музее-заповеднике выступит народный артист Росси Борис Щербаков. Его выступление станет кульминацией праздничных мероприятий в Кириллове.

Фильмография артиста насчитывает больше двух сотен работ, но наибольшую известность актёр получил благодаря ролям в фильмах «Поклонник», «Криминальный квартет», «Битва за Москву», «Грозовые ворота» и «Старый Новый год».

Многие знают Бориса Щербакова, как ведущего утренней музыкальной программы на телевидении «Доброе утро», а также авторской программы на телеканале «Звезда» — «Последний день».

В Кириллове артист предстанет в интересном амплуа — в роли сказителя. 13 января 2022 года на площадке музея Борис Щербаков выступит вместе с ансамблем русских народных инструментов «Рапсодия оркестра имени Н. П. Осипова», — сообщает Кирилло-Белозерский музей-заповедник.

Артисты представят свою версию остроумной сказки Леонида Филатова «Про Федота-стрельца, удалого молодца», посвящённой 75-летию со дня рождения автора. Как пояснили в музее, это будет единственное выступление в нашей области.