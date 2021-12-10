Народный артист Борис Щербаков расскажет в Кириллове про «Федота-стрельца»

10.12.2021 [Культура]

В Кирилло-Белозерском музее-заповеднике выступит народный артист Росси Борис Щербаков. Его выступление станет кульминацией праздничных мероприятий в Кириллове.

Фильмография артиста насчитывает больше двух сотен работ, но наибольшую известность актёр получил благодаря ролям в фильмах «Поклонник», «Криминальный квартет», «Битва за Москву», «Грозовые ворота» и «Старый Новый год».

Многие знают Бориса Щербакова, как ведущего утренней музыкальной программы на телевидении «Доброе утро», а также авторской программы на телеканале «Звезда» — «Последний день».

В Кириллове артист предстанет в интересном амплуа — в роли сказителя. 13 января 2022 года на площадке музея Борис Щербаков выступит вместе с ансамблем русских народных инструментов «Рапсодия оркестра имени Н. П. Осипова», — сообщает Кирилло-Белозерский музей-заповедник.  

Артисты представят свою версию остроумной сказки Леонида Филатова «Про Федота-стрельца, удалого молодца», посвящённой 75-летию со дня рождения автора. Как пояснили в музее, это будет единственное выступление в нашей области.

Тэги: сказка, выступление

ТОП НЕДЕЛИ

«Ни о принудительной вакцинации, ни об увольнениях речи нет» – Виталий Тушинов по поводу отстранения от работы непривитых сотрудников
Вологодскую область после морозов завалит снегом
В Вологодском районе в результате поджога дома погибла молодая женщина
В Вологде более чем на сутки перекроют воду
В Вологде арестован мужчина, который убил знакомую и сжег тело в загородном доме
В Вологде предъявлено обвинение мужчине, который убил знакомую и сжёг тело
Плата в общественном транспорте Вологды с 1 января повысится до 32 рублей
В Кирилловском районе рыбаки на автомобиле Great Wall провалились под лед
В Вологодской области очень высокая динамика заболеваемости коронавирусом среди детей
Судебные приставы доставили неадекватную вологжанку к психиатру

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В нескольких деревнях Кич-Городецкого района замечены волки
Череповчанина оштрафовали на пять тысяч рублей за оскорбление помощника депутата в соцсети
Администрация Вологды опубликовала график подвоза воды на время отключения водоснабжения
60 особо ценных книг Вологодской областной библиотеки стали доступны в цифровом варианте
Народный артист Борис Щербаков расскажет в Кириллове про «Федота-стрельца»
Минстрой предлагает ввести штрафы за «теневую» сдачу жилья в аренду
В Вологде открылось представительство экологической компании «Собиратор»
 
22.11.2021 [Общество]

«Нетель — не корова»: история о том, как в Вологодской области чиновники пытались отнять у фермера грант 

5520
0
10.12.2021 [БлогоVO]

Закатываем губу?

232
0
10.12.2021 [Обзор Прессы]

Моргенштерн ответил главе СК РФ Бастрыкину на обвинения в торговле наркотиками

273
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика