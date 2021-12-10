Минстрой предлагает ввести штрафы за «теневую» сдачу жилья в аренду

Минстрой разработал проект закона о создании специальной государственной информсистемы (ГИС), по которой арендодатели должны регистрировать все договоры по сдаче в наем квартир. Все расчеты должны будут производиться через это онлайн-приложение. В противном случае гражданам грозит штраф до 5 тысяч рублей, компаниям — до 50 тысяч рублей.

В документе, как пишет «КоммерсантЪ», говорится о том, что владельцы квартир обязаны будут в течение 30 дней с момента заключения договоров или внесения в них изменений размещать информацию об их сроках и размере платы в ГИС. Через эту систему и будут вестись все расчеты.

«Мы ожидаем внесение законопроекта в Госдуму в весеннюю сессию, урегулировав все вопросы со заинтересованными участниками», — заявил замглавы Минстроя Никита Стасишин.

Чиновник также пояснил, что система будет на 100% принадлежать государству, а Минстрой — выступать ее оператором. Для создания и эксплуатации системы планируется привлечь частные средства, в том числе пул инвесторов с участием «Дом.РФ».

Основная цель будущей ГИС — обеление рынка и защита интересов нанимателей, говорится в пояснительной записке к проекту закона.

Авторы ссылаются на данные ВЦИОМа, согласно которым в РФ без учета социального найма сдается 250 млн кв. м, или 7% от всего объема жилого фонда. При этом 95% арендодателей — физлица, получившие жилье в рамках приватизации или купившие ее в инвестиционных целях. Из-за низкой собираемости налогов с участников рынка аренды жилья бюджет теряет 162 млрд руб. в год.