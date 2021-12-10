В Вологде открылось представительство экологической компании «Собиратор»

10.12.2021 [Общество]

В Вологде появилось представительство экологической компании «Собиратор». Это некоммерческая компания, которая помогает людям и организациям стать экологичнее. Основная задача компании – создание информационного поля с экологическими знаниями для каждого человека и организаций. 

«Собиратор» также известен тем, что создает в крупных городах экоцентры по сортировке вторсырья.

– Мы будем объединять, просвещать и помогать населению и бизнесу становится экологичнее, – рассказала NewsVo Татьяна Проничева, региональный представитель «Собиратора» в Вологде.

«Собиратор» будет помогать вологжанам налаживать процесс раздельного сбора отходов; подскажет как обучать и вовлекать близких в этот процесс; поможет организовать экологичное мероприятие, собрать вторсырье на переработку и вещи на благотворительность.

Предприятия могут получить в «Собираторе» консультации по экологизации бизнеса и кейсы об экологических проектах с бизнесом, а также заказать внедрение раздельного сбора вторсырья в организации. 
 

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Тэги: Экология, вторсырье, сортировка, мусор

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