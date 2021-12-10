Смертность от коронавируса в Вологодской области снова близка к рекордной

10.12.2021 [Общество]

За минувшие сутки в Вологодской области выявлено 358 случаев коронавирусной инфекции. В целом по России статистика говорит о 30 873 заболевших. Количество инфицированных постепенно снижается. 

При этом в Вологодской области 375 человек выздоровело, восемнадцать человек умерли. Такая статистика 10 декабря опубликована на портале стопкоронавирус.рф. Напомним, максимальное количество умерших от COVID — 21 человек было зафиксировано 12 ноября.  

С начала эпидемии диагноз COVID-19 в регионе поставили 93 798 пациентам. Большая часть из них — 83 510 человек — выздоровели. Согласно официальной статистике, общее количество умерших от коронавируса в Вологодской области — 2 709 человек.

Также согласно статистике, Вологодская область переместилась на 25 место в России по уровню заражения коронавирусом.

 

Тэги: коронавирус, инфекция

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