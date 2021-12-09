Алексею Мордашову придется сдать три ПЦР-теста перед встречей с Путиным

09.12.2021 [Экономика]

17 декабря Владимир Путин встретится с российским крупным бизнесом. Причем, на мероприятие он приедет лично, сообщал 8 декабря пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Чтобы встретиться с президентом и послушать его выступление, бизнесмены из списка Forbes должны будут сдать три ПЦР-теста.

Мероприятие пройдет в рамках съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Руководитель РСПП Александр Шохин перед встречей проводит две недели на карантине, рассказали Forbes два источника.

«На карантине надо будет сидеть всем, кто будет рядом с Путиным», — уточнил один из источников.

Декабрьская встреча Путина с крупным бизнесом является традиционной. Обычно сначала представители крупного бизнеса выступают с докладами по темам, связанным с взаимоотношениями бизнеса и государства, экономики, госрегулирования, защиты инвестиций и так далее. В закрытой части встречи бизнесмены могут задать вопросы президенту.

В 2020-й пандемийный год Кремль встречу отменил.

Тэги: президент, бизнес, встреча
Фото: пресс-служба президента РФ

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