Алексею Мордашову придется сдать три ПЦР-теста перед встречей с Путиным

17 декабря Владимир Путин встретится с российским крупным бизнесом. Причем, на мероприятие он приедет лично, сообщал 8 декабря пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Чтобы встретиться с президентом и послушать его выступление, бизнесмены из списка Forbes должны будут сдать три ПЦР-теста.

Мероприятие пройдет в рамках съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Руководитель РСПП Александр Шохин перед встречей проводит две недели на карантине, рассказали Forbes два источника.

«На карантине надо будет сидеть всем, кто будет рядом с Путиным», — уточнил один из источников.

Декабрьская встреча Путина с крупным бизнесом является традиционной. Обычно сначала представители крупного бизнеса выступают с докладами по темам, связанным с взаимоотношениями бизнеса и государства, экономики, госрегулирования, защиты инвестиций и так далее. В закрытой части встречи бизнесмены могут задать вопросы президенту.

В 2020-й пандемийный год Кремль встречу отменил.