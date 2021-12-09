17 медалей завоевали вологодские шахматисты на первенстве Северо-Запада

За выход в финал первенства России, который пройдет в Сочи в апреле следующего года, боролись более 370 юных шахматистов со всех регионов СЗФО в 12 возрастных категориях. В программу соревнований входили классические, быстрые шахматы и блиц.

В составе сборной Вологодской области участвовали ученики вологодского шахматного клуба «Чемпион» и «Гроссмейстер» из Череповца. Вологжане завоевали 4 золотых, 5 серебряных и 8 бронзовых медалей.

Победителями в своих возрастных категориях стали в классических шахматах Михаил Суринов (мальчики до 13 лет) и Виктория Михина среди девочек до 9 лет. В этой же возрастной категории Олеся Ганичева стала чемпионом в быстрых шахматах, а Виктория Махина в блице.

Отметим, что на первенство России отправятся спортсмены, занявшие места с 1 по 4 в каждой категории.