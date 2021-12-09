Желая продать швейную машинку, житель Белозерска отправил мошенникам больше миллиона рублей

43-летний житель Белозерска стал жертвой мошенников.

Он рассказал, что хотел продать швейную машинку и для этого разместил в интернете соответствующее объявление. Ему позвонила женщина, которая якобы хотела приобрести машинку.

«Для завершения транзакции по переводу денег, потенциальный покупать попросила сообщить ей код из смс-сообщения. Как только мужчина назвал код, с его банковских карт и счета было списано более 743 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

Покупательница сказала мужчине, что произошла ошибка, и ему вернут деньги. Спустя время часть денег действительно вернулась.

«В ходе дальнейшего общения потенциальная покупательница убедила мужчину перечислить несколькими платежами на банковскую карту и электронный кошелек денежные средства в размере чуть более 1 миллиона рублей», — также говорится в сообщении.

Всего за сутки полицейские зарегистрировали семь заявлений от жителей Вологодской области, пострадавших от мошеннических действий. Общая сумма ущерба составила около 1 583 000 рублей.