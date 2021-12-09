Малоимущим семьям компенсируют расходы за сжиженный газ

09.12.2021 [Общество]

Малоимущие семьи, которые используют баллонный газ, могут обратиться за компенсацией на его приобретение. Сумма компенсации — 3400 рублей. Заявления начнут принимать уже с 11 декабря 2021 года.

«Право на компенсацию имеют малоимущие семьи и малоимущие одиноко проживающие граждане, которые живут в домах, не имеющих централизованного газоснабжения, и без электрической плиты. Компенсация на газ предоставляется один раз в год Центром социальных выплат в заявительном порядке», — пояснил начальник департамента соцзащиты населения области Александр Ершов.

В департаменте соцзащиты напомнили, что малоимущими признаются граждане, чей среднедушевой доход семьи не превышает величину прожиточного минимума на семью.

На 2021 год его размеры для трудоспособного населения — 12761 рубль, для пенсионеров — 10221 рубль, для детей — 11732 рубля.

С заявлением о предоставлении компенсации на газ можно обращаться в МФЦ или в Центр социальных выплат.

 

Тэги: сжиженный газ, компенсация

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