За нарушение масочного режима разрешили штрафовать только по фотофиксации и протоколу

09.12.2021 [Общество]

Верховный суд подтвердил законность штрафа за нарушение масочного режима, когда доказательством нарушения послужили только составленный протокол и кадры фотофиксации. Свое решение Верховный суд подтвердил, основываясь на материалах жалобы московского ООО «Люблино».

Еще в ноябре прошлого года в продовольственном магазине общества проверяющие увидели продавца без маски. Проверяющие составили протокол, сопроводив его кадрами фотофиксации.

На этом основании Люблинский районный суд Москвы оштрафовал ООО «Люблино» на 100 000 рублей. После этого общество подавало жалобы в суды всех инстанций и в итоге дошло до Верховного суда.

В своих жалобах юристы «Люблино» указывают, что прокол осмотра помещения был составлен с нарушениями КоАП. Кроме того. они требовали провести экспертизу фотоматериалов на предмет их подлинности.

Однако Верховный суд посчитал, что протокола и приложенного к нему фотоматериала достаточно, чтобы вынести обществу штраф.

«Полученный в рамках указанного мероприятия и приложенный к протоколу осмотра фотоматериал, на котором зафиксирован продавец магазина „Продукты“ ООО „Люблино“ на своем рабочем месте в торговом зале без средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респиратора)» — говорится в решении суда.

В результате жалоба юристов общества была отклонена.

 

Тэги: масочный режим, коронавирус
Сюжет: Пандемия коронавируса

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