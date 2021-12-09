В Череповце предпринимателя осудили за гибель рабочего на стройке

09.12.2021 [Происшествия]

В Череповце суд вынес приговор 37-летнему местному жителю, признанному виновным в нарушении правил безопасности при проведении строительных работ, повлёкшему смерть человека.

Как NewsVO сообщал ранее, в августе 2020 года 33-летний монтажник из Ярославской области погиб на стройке на улице Монтклер. Ему на голову с высоту десятого этажа упали газосиликатные блоки, которые выронил его коллега.

Подсудимый не признал вину и пояснил, что перед началом строительства проводил для работников тщательный инструктаж.

«Он считает, что его вины в несчастном случае нет, все произошло в результате стечения многих обстоятельств. Погибший не должен был находиться в зоне работы крана, он сам нарушил маршрут движения по стройке», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Осуждённому назначено наказание в виде трёх лет лишения свободы условно. С него также взыскали миллион рублей компенсации морального вреда в пользу сестры потерпевшего. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Тэги: строители, несчастный случай, гибель человека, техника безопасности, приговор

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