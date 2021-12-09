Жителей Вологды приглашают принять участие в новогодних благотворительных акциях

Сразу несколько благотворительных сборов проводят в канун Новогодних праздников волонтеры различных организаций Вологды. Подробный обзор акций подготовил медиацентр «Добрая Вологда».

Акцию «Подари Новый год детям» для детей, проходящих лечение на онкоотделении Вологодской областной детской клинической больницы проводит Благотворительный фонд «Хорошие люди».

– Дети сами или с помощью родителей будут писать письма Деду Морозу, загадывать заветные желания и заказывать подарки. Затем открытки прочитает Дедушка Мороз и запишет видеообращение детям. Но! Деду Морозу нужны помощники, мы просим каждого, у кого откликается в сердце, взять и исполнить мечту больного ребенка! – говорится на странице фонда.

Для того, чтобы стать тайным Дедом Морозом и исполнить мечту ребенка нужно написать координатору акции Юлии, получить «задание», купить подарок и привезти подарок в фонд, предварительно созвонившись по телефону: +7-900-539-00-33.

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Сбор подарков для 80 бабушек и дедушек, которые живут в домах ветеранов проходит в Вологде до 23 декабря.

– За несколько лет сложилась добрая традиция поздравлять пожилых людей в домах ветеранов города. И этот год не стал исключением, а наоборот, из-за пандемии все мероприятия для ветеранов запретили, а значит, люди лишились новых эмоций, приятных разговоров, полезных и наполняющих встреч и ждут подарков как никогда, – говорит куратор акции Жанна Поплавко.

В этом году волонтеры собирают для пожилых: сладости (конфеты, мармелад, зефир, пастила, рулеты), чай в пакетиках, шампуни, крема для рук или пену для бритья, полотенца.

Сбор подарков для пожилых людей проходит в Вологде по адресам:

Советский пр., 35А (вход со двора), вахта Фонда поддержки гражданских инициатив. Часы работы: ежедневно с 8:00 до 21:00. Телефон для связи: 753-753.

Челюскинцев 32, офис 400. Часы работы: с понедельника по пятницу с 9:00 до 16:00.

с. Молочное, ул. Шмидта д. 28, студенческий городок. Часы работы: с понедельника по пятницу с 8:00 до 17:00. В выходные дни - по договорённости. Телефон для связи: 8 953-512-88-08.

По вопросам участия в этой акции можно связаться с Жанной по телефону: 8 905-296-30-93.

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Подарки для детей из малообеспеченных семей Вологды собирает Центр социальной помощи «С мину по нитке» по инициативе 14-летнего школьника Матвея Слободина.

– Не у всех семей, которые попали в сложную жизненную ситуацию, имеется возможность купить подарки для своих детей к празднику. Именно для таких ребят и проводится акция. Подарки приобретаются силами неравнодушных горожан. На сегодняшней день нами уже собрано около 400 новогодних сюрпризов, – сообщают организаторы.

Желания детей публикуются в группе центра в социальной сети, здесь же откликаются те, кто хотел бы их исполнить. В основном собирают сладкие подарки, наборы для творчества, мягкие игрушки. Некоторые из желаний вологжане «разбирают» за считанные часы.

Принять участие в акции может любой желающий. Сбор благотворительных посылок детям организован на гуманитарном складе по адресу: город Вологда, улица Горького, 87, 2 этаж.

Отправить свою заявку на подарок или откликнуться на чью-либо просьбу можно через сообщество по ссылке.

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Сбор елочных украшений и сувениров проводит социально-экологический проект «Круговорот».

– Чтобы у людей, обращающихся к нам за помощью, создать праздничное настроение, в этом году мы впервые хотим поставить большую елку в нашем пространстве. Одну елочку нам уже подарили, и мы начали ее украшать, но нам очень не хватает игрушек и гирлянд, – говорит руководитель проекта Елена Сысоева.

Волонтеры с благодарностью примут также новогодние сувениры и другие украшения с новогодней тематикой, а также елки, елочки, новогодние букеты, композиции и игрушки в поддержку людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Передать новогодние украшения можно по адресу: Вологда, ул. Ленинградская, 150 (вход рядом с «Позитроникой» через магазин «Мебель») по будням с 10.00 до 17.30, в субботу с 10.00 до 13.00. Контактный телефон для связи: 8-981-442-1208 (Елена).

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Акцию «Рождественский дар новорожденным» проводят волонтеры «С миру по нитке». Они дарят новые вещи будущим малышам.

– Один из магазинов подарил нам насколько мешков и баулов новой детской одежды. Там есть и распашонки, и ползунки, и шапочки, и носочки, – говорит руководитель Центра социального обслуживания и защиты семьи, материнства и детства Людмила Ледовская. – Мы готовы делиться с теми, у кого в этом есть нужда. По возможности постараемся помочь с бортиками, кроватками, ванночками.

Гуманитарный склад «С миру по нитке» помогает семьям, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Нуждающиеся люди могут получить здесь б/у одежду, обувь, игрушки и даже мебель и иные вещи в хорошем состоянии, причем совершенно бесплатно. Также при складе работает пункт социального (бесплатного) проката. Во временное пользование склад готов предоставить коляски, автолюльки, кроватки, стульчики для кормления, слинги, ходунки, средства ухода за малышами: стерилизаторы, молокоотсосы и прочие предметы, которые нужны для ухода за малышами.

Адрес Центра социального обслуживания и защиты семьи, материнства и детства: Вологда, Горького, 87, 2 этаж. Телефон: +7 (911) 529-60-96.

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Акцию «Новогоднее чудо в каждый дом» проводит волонтерское объединение «Сотвори добро». Это сбор подарков для детей из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и семей, где воспитываются дети-инвалиды, проживающие в Сокольском районе.

Акция проводится с 2017 года. За это время подарки получили порядка 700 мальчишек и девчонок из разных муниципальных районов области. Каждый год волонтеры выбирают для поездок разные районы. В прошлые годы это были Междуреченский, Вологодский, Грязовецкий и Кирилловский районы.

– У Территориального центра помощи семьи и детям мы запрашиваем списки нуждающихся семей: малообеспеченных, многодетных и тех, которые воспитывают детей-инвалидов. Подарки дарим не выборочно, а всем детям, проживающим в семьях. Это и сладости, и развивающие игры, и детская бытовая химия, – говорит Елена Пискунова, руководитель волонтерского объединения «Сотвори добро».

Подарки для нуждающихся семей будут приниматься до 24 декабря. Это могут быть сладости, игрушки, книги, развивающие и настольные игры, детская косметика, украшения либо другие приятности для детей от 0 до 18 лет.

Благотворительную помощь «Сотвори добро» принимает по адресам в Вологде:

Гуманитарный склад, ул. Мальцева, 2, каждую субботу с 10:00 до 13:00. Телефон для связи: 8 911-512-65-17.

Фонд поддержки гражданских инициатив, Советский пр., 35-а (вход со двора), ежедневно с 08:00 до 21:00. Телефон для связи: 753-753.

ДЦ «Умнички», ул. Герцена, 98 (вход со двора), с понедельника по пятницу с 16:00 до 19:00. Телефон для связи: 8 921-123-96-67.

Семейная парикмахерская, ул. Текстильщиков, 13, ежедневно с 10:00 до 17:00. Телефон для связи: 8 911-441-15-76.

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