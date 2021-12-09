В Вологде открыли памятник выдающемуся военачальнику Николаю Петину

Сегодня, в День героев Отечества, в Вологде открыли памятник выдающемуся военачальнику, вологжанину, Николаю Николаевичу Петину.

Участник Первой мировой войны, Николай Петин поддержал советскую власть. В ходе Гражданской войны в 1918 году, будучи начальником штаба VI армии, наш земляк разработал план Шенкурской операции, в которой Красная армия разбила английские войска, высадившиеся в Архангельске.

В конце 1934 года он стал первым начальником Инженерного управления РККА, им же, по сути, и созданного. В 1935-м году получил звание командира корпуса, а в 1936 году ему вручили высшую награду страны — орден Ленина.

Карьера комкора резко оборвалась 5 июня 1937 года, когда он был арестован органами НКВД по обвинению в участии в «военно-фашистском заговоре». Николай Петин был расстрелян 7 октября 1937 года, а спустя почти 20 лет, в 1956 году реабилитирован, — сообщает вологодское отделение Российского военно-исторического общества.

В 1969-м именем Петина в Вологде назвали бывшую улочку Красную. Теперь на улице Петина появился памятник человеку, чьё имя она носит.

Мемориал появился по инициативе Российского военно-исторического общества.