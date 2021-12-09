Суд оштрафовал вологжанина, который стрелял по окнам Центра помощи детям

В Вологде оштрафован 18-летний молодой человек, который 15 октября этого года расстрелял из пневматического пистолета окна БУ СО ВО «Вологодский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, № 1» на улице Щетинина.

Директор центра заявила, что в результате стрельбы причинен ущерб на сумму в 16 000 рублей.

Сам стрелок в суде факт правонарушения признал и пояснил, что готов возместить ущерб.

Мировой суд оштрафовал его на 300 рублей, — рассказали в объединенной пресс–службе судов области. При этом сейчас Центр может обратиться в суд за возмещением материального ущерба