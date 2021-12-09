РЖД меняет график движения поездов

12 декабря 2021 года в 00:00 по московскому времени на всей сети российских железных дорог вводится в действие новый график движения поездов.

С переходом на новое расписание у тринадцати поездов дальнего следования сократится время в пути в интервале от восьми до пятидесяти восьми минут.

К примеру, как сообщает служба корпоративных коммуникаций ведомства, поезд № 653 Лабытнанги – Воркута будет в пути на 39 минут меньше.

В новом графике на Северной железной дороге сохранят все основные маршруты поездов дальнего следования.

Поезда данных категорий на Северной магистрали составят в новом графике более 60% от общего количества пассажирских поездов дальнего следования.

При этом изменится время отправления с конечных станций у поездов № 16 Москва – Архангельск, № 209/210 Москва – Лабытнанги, № 233/234 Архангельск – Москва.

Подробную информацию о графике движения поездов можно узнать на официальном сайте ОАО «РЖД».