Автоинформатор будет надоедать предпринимателям, расклеивающим объявления на остановках Череповца

09.12.2021 [Общество]

«Осталось три дня!», — так будет приветствовать автоинформатор всех рекламодателей, расклеивающих объявления на остановках в Череповце. В городе началась борьба за чистоту павильонов.

Как рассказал мэр Череповца Вадим Германов, по номеру телефона, указанному в рекламе, будет дозваниваться автоинформатор и в течение 48 секунд станет рассказывать, какой пункт благоустройства нарушил рекламодатель, а затем предложит за три дня удалить все объявления с остановочных павильонов.

Причем, сброс звонка не поможет решить проблему. Система настроена таким образом, что только полное прослушивание объявления считается успешным дозвоном. В противном случае автоинформатор будет набирать номер, указанный в объявлении, минимум раз в 10 минут.

Главы городских управ прошли все 106 остановочных павильонов и собрали на них 80 номеров телефонов, которые были включены в рассылку.

«На случай, если проникнутся не все, у нас есть „План Б“: контрольная закупка. Но за спиной потенциального клиента будут стоять суровые люди, которые проверят заодно патент, полноту уплаты налогов, соблюдение всех необходимых требований, норм, СПиПов и т. д.», — рассказал Вадим Германов.

Мэр города надеется, что совсем скоро объявления с череповецких остановок исчезнут как пережиток прошлого.

Тэги: объявления, остановочный комплекс

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