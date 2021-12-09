Житель Сокола воровал вещи и деньги из детских садов Вологды

В Вологде задержан мужчина, подозреваемого в хищении вещей из детских садов. Вызов сотрудникам Росгвардии поступил из детского сада, расположенного на улице Горького Вологды.

Наряд вневедомственной охраны, прибывший по вызову, установил, что на территорию дошкольного образовательного учреждения зашел посторонний мужчина.

«Работники учреждения сделали ему замечание и попросили выйти за ограждение, но мужчина проигнорировал требование и попытался пройти внутрь здания», — рассказали в пресс-службе Росгвардии.

Силовики задержали нарушителя и установили, что 29-летний житель Сокола ранее уже привлекался к ответственности за имущественные преступления и в настоящее время находится в розыске по подозрению в совершении краж имущества и денег из других детских садов города. Задержанный передан полицейским для дальнейшего разбирательства.