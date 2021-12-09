Хоккеисты череповецкой «Северстали» дали бой финскому «Йокериту»

Хоккеисты череповецкой «Северстали», уступая дважды в две шайбы, 0:2 и 1:3, в третьем периоде смогли собраться и сравнять счёт. Сначала Игорь Гераськин за минуту двадцать секунд до конца основного времени матча смог сократить отставание своей команды, после того как тренерский штаб «Северстали» заменил вратаря на шестого полевого игра.

Кстати, в этом матче на последний рубеж обороны «сталеваров» вернулся Владислав Подъяпольский. За две секунды до конца основного времени матча Кирилл Пилипенко реализовал численное большинство 6×4, и сделал счёт 3:3, переведя игру в овертайм.

«Немножко провалили начало, пропустили два гола в меньшинстве. Ненужные удаления были. Потом выровняли игру, начали больше бросать, больше в зоне играть. В конце пропустили ненужный гол. Потом отыгрались, вытащили», сказал после игры нападающий череповчан Кирилл Пилипенко, автор шайбы, позволившей «Северстали» набрать очки в этом матче.

К сожалению в дополнительной пятиминутке игрокам «Северстали» отличиться не удалось. Шведский защитник «Йокерита» Филип Хольм, который открыл счёт в этом матче, поставил победную точку для своей команды.

Череповчане уступили 3:4, но взяли одно очко в матче с лидером Западной конференции. Команда делит сейчас 4-5 место с питерским СКА, уступая «армейцам» только по дополнительным показателям.

Завтра «желто-черные» примут омский «Авангард» — команду, которая также занимает 5 место, только уже на «Востоке».