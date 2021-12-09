Хоккеисты череповецкой «Северстали» дали бой финскому «Йокериту»

09.12.2021 [Спорт]

Хоккеисты череповецкой «Северстали», уступая дважды в две шайбы, 0:2 и 1:3, в третьем периоде смогли собраться и сравнять счёт. Сначала Игорь Гераськин за минуту двадцать секунд до конца основного времени матча смог сократить отставание своей команды, после того как тренерский штаб «Северстали» заменил вратаря на шестого полевого игра.

Кстати, в этом матче на последний рубеж обороны «сталеваров» вернулся Владислав Подъяпольский. За две секунды до конца основного времени матча Кирилл Пилипенко реализовал численное большинство 6×4, и сделал счёт 3:3, переведя игру в овертайм.

«Немножко провалили начало, пропустили два гола в меньшинстве. Ненужные удаления были. Потом выровняли игру, начали больше бросать, больше в зоне играть. В конце пропустили ненужный гол. Потом отыгрались, вытащили», сказал после игры нападающий череповчан Кирилл Пилипенко, автор шайбы, позволившей «Северстали» набрать очки в этом матче.

К сожалению в дополнительной пятиминутке игрокам «Северстали» отличиться не удалось. Шведский защитник «Йокерита» Филип Хольм, который открыл счёт в этом матче, поставил победную точку для своей команды.

Череповчане уступили 3:4, но взяли одно очко в матче с лидером Западной конференции. Команда делит сейчас 4-5 место с питерским СКА, уступая «армейцам» только по дополнительным показателям.

Завтра «желто-черные» примут омский «Авангард» — команду, которая также занимает 5 место, только уже на «Востоке».

Тэги: хоккей, ХК Северсталь

ТОП НЕДЕЛИ

Появились еще два варианта размещения Флотского моста
«Ни о принудительной вакцинации, ни об увольнениях речи нет» – Виталий Тушинов по поводу отстранения от работы непривитых сотрудников
Вологодскую область после морозов завалит снегом
В Вологодском районе в результате поджога дома погибла молодая женщина
В Вологде арестован мужчина, который убил знакомую и сжег тело в загородном доме
В Вологде более чем на сутки перекроют воду
Вологодский областной суд признал Нодара Джинчвелашвили «вором в законе»
Плата в общественном транспорте Вологды с 1 января повысится до 32 рублей
В северных районах Вологодской области обещают морозы до -30 градусов
В Вологде предъявлено обвинение мужчине, который убил знакомую и сжёг тело

Похожие новости

18-летний дебютант «Северстали» защитил ворота в матче с подмосковным «Витязем»

Череповчане накануне одержали победу над соперником в матче Регулярного чемпионата КХЛ

562
0

Хабаровский «Амур» прервал победную серию череповецкой «Северстали»

В субботу череповчане уступили соперникам на своей площадке

1273
0

Череповецкая «Северсталь» одержала победу над рижским «Динамо»

Гостевой матч прошел в рамках регулярного чемпионата КХЛ

690
0

Молодежка череповецкого «Алмаза» всухую переиграла московский «Спартак»

Матч состоятся накануне на Малой спортивной арене в Лужниках

543
0

Череповецкая «Северсталь» обыграла столичный ЦСКА впервые с 2015 года

«Сталевары» забросили в ворота соперника по шайбе в каждом периоде

801
0

Только серия буллитов определила победителя в матче между «Северсталью» и подольским «Витязем»

Матч в рамках регулярного чемпионата КХЛ состоялся накануне на площадке «Витязя»

655
0

Хоккеисты череповецкой «Северстали» уезжают с победой из Минска

Накануне череповецкая «Северсталь» в столице Белоруссии проводила матч за выход в плей-офф с местным «Динамо»

774
0

Главный тренер «Северстали» будет консультировать сборную России по хоккею

Информацию подтвердил глава штаба национальной команды Роман Ротенберг

1253
0

Игроки череповецкой «Северстали» отправились в сборные России и Белоруссии

В Континентальной хоккейной лиге наступила недельная пауза

1207
0

Хоккеисты череповецкой «Северстали» продлили победную серию

В регулярном чемпионате КХЛ «сталевары» довели ее до девяти матчей

1525
0

Череповецкая «Северсталь» одержала седьмую победу подряд в регулярном чемпионате КХЛ

Команда повторила свой же собственный рекорд образца сезона 2018/19

 

968
0

Дубль финского нападающего принес победу «Северстали» над нижегородским «Торпедо»

Матч в рамках регулярного чемпионата КХЛ завершился со счетом 2:1 в пользу череповчан

670
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Автоинформатор будет надоедать предпринимателям, расклеивающим объявления на остановках Череповца
Житель Сокола воровал вещи и деньги из детских садов Вологды
Хоккеисты череповецкой «Северстали» дали бой финскому «Йокериту»
Сергей Воропанов получил премию Рунета за ролики в TikTok
Депутаты ЗСО приняли во втором чтении бюджет Вологодской области
Вологжанка из ревности зарезала знакомую
Исследование МегаФона: TikTok вошел в тройку самых популярных соцсетей в Вологде
 
22.11.2021 [Общество]

«Нетель — не корова»: история о том, как в Вологодской области чиновники пытались отнять у фермера грант 

5445
0
08.12.2021 [БлогоVO]

Встретила в белозерской газете 1957 года заметку о Джамиле Бухиред. Стало интересно, за что бедную девушку приговорили к смерти

472
0
08.12.2021 [Обзор Прессы]

Во славу Отечества: пионеры Русской Америки

289
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика