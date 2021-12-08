Сергей Воропанов получил премию Рунета за ролики в TikTok

08.12.2021 [Общество]

​​​​Мэр Вологды Сергей Воропанов рассказал о том, что в Москве подведены итоги Национальной премии Рунета premiaruneta.ru

«Не скрою, приятно было узнать, что мой проект „Мэр Вологды — активный пользователь TikTok“ одержал победу в номинации „Открытые коммуникации“, учрежденной АНО „Диалог“. Еще раз подчеркну, что это не моя личная победа, а победа проекта, над которым работает настоящая команда мэра, команда единомышленников, обеспечивающих открытость диалога с жителями Вологды в социальных сетях», — написал мэр города в телеграм-канале «Телега мэра».

Сергей Воропанов также напомнил, что по линии открытости власти следует за губернатором, который активно ведет свои соцсети.

«Мы с командой стараемся не отставать: публикуем актуальную информацию почти во всех соцсетях, отвечаем на вопросы жителей по разным темам в личных сообщениях и в комментариях. В начале текущего года я решил зайти в достаточно новую соцсеть TikTok, и оказалось, что в таком формате нашей молодежи более интересно узнавать информацию о городе и жизни вологжан», — пояснил градоначальник.

Напомним, ранее прокуратура города проводила проверку ролика Сергея Воропанова в TikTok, в котором, как отметили вологжане, была использована песня исполнителя Freddie Dredd «Cha Cha», содержащая ненормативную лексику. Прокуратура нарушений не нашла. 

Тэги: мэр вологды, тик-ток

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