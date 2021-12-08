Депутаты ЗСО приняли во втором чтении бюджет Вологодской области

Депутаты вологодского Заксобрания приняли в окончательном чтении бюджет области на следующий год и два плановых периода.

Напомним, проект закона был внесен в областной парламент в конце октября. Он прошел нулевые чтения, публичные слушания, был рассмотрен в комитетах ЗСО и принят в первом чтении в ходе 3-ей сессии 24 ноября.

«Бюджет на 2022 год имеет яркую социальную направленность, но в то же время сформирован с вектором развития. 61% от общего объема расходов направляется на решение социально значимых вопросов, — рассказал председатель Законодательного собрания области Андрей Луценко. — Впервые проект бюджета был сформирован на основании предложений вологжан, которые они высказывали на форумах и круглых столах, в рамках проекта „Градсоветы: общее дело“. За три года на реализацию народных инициатив будет направлено порядка 15 миллиардов рублей. Будут профинансированы более девяти тысяч предложений вологжан во всех муниципалитетах в абсолютно разных сферах».

Так, 1,4 млрд рублей будет направлено на строительство общеобразовательной организации в 106 микрорайоне Череповца, 1,6 млрд — на ремонт автомобильной дороги Сергиев Посад-Калязин-Рыбинск-Череповец в Череповецком районе, 176 млн — на реконструкцию здания картинной галереи в Вологде на улице Мира, 122 млн — на капитальный ремонт через реку Шограш по улице Конева в областной столице, 48 млн — на строительство хоккейного корта в Харовске, 45 млн — на строительство ФОКОТов в селах Шухободь и Мякса.

Итоговый список включает в себя объекты во всех районах, а также в Вологде и Череповце. Познакомиться с ним можно будет на страницах Андрея Луценко в социальных сетях. Кроме того, как отметил председатель ЗСО, в ближайшее время будет создана карта общественного контроля над реализацией народной программы партии «Единая Россия» в Вологодской области.