Пострадавшему от пандемии бизнесу дадут новый льготный кредит

Новый кредитный продукт для малого и среднего бизнеса подготовлен в Фонде ресурсной поддержки Вологодской области. Льготный займ смогут получить организации, чья деятельность наиболее пострадала в период пандемии из-за действующих ограничений.

Как сообщает пресс-служба правительства области, получить можно до 1 млн. рублей на срок до двух лет. Первые 12 месяцев под 1% годовых, далее под 3%. До 500 тыс. рублей одолжат без залога, при займе большей суммы потребуется обеспечение — залог либо поручительство АНО «Центр гарантийного обеспечения МСП». Потратить средства можно на развитие бизнеса и текущие расходы.

«Кредитная программа разработана в рамках расширения перечня получателей льготных займов Фонда ресурсной поддержки Вологодской области, — отметил начальник департамента экономического развития области Евгений Климанов. — Прием заявок на новый кредит начался с 1 декабря. Обратиться за ним можно однократно».

Условия получения займа можно уточнить на сайте фонда.