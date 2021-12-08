В Череповце троих вахтовиков осудили за серию краж из одного супермаркета

08.12.2021 [Происшествия]

В Череповце суд привлёк 44-летнего, 56-летнего и 58-летнего жителей Омской области к административной ответственности за серию краж из магазина.

С 9 по 25 ноября 2021 года привлекаемые по очереди ежедневно крали продукты и бытовую химию из одного и того же супермаркета на улице Комарова.

«В судебном заседании мужчины вину признали. Пояснили, что приехали из Омской области, в Череповце работают в ЗАО „Интех“ вахтовым методом, живут в одной комнате. Зарплату им задерживают, суточные выплаты не производят, поэтому в магазине они брали товар без оплаты. Просили назначить им наказание в виде штрафа, а не ареста», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

За каждое из 13 правонарушений мужчинам назначены штрафы в размере от одной до трёх тысяч рублей. Постановления не вступили в законную силу и могут быть обжалованы.

Тэги: кражи, штрафы, вахтовики

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