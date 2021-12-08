Вологодские депутаты увеличили пособия на детей-сирот до прожиточного минимума

08.12.2021 [Общество]

Депутаты вологодского ЗСО приняли закон, предусматривающий увеличение пособия на детей, находящихся под опекой, до размера прожиточного минимума на детей.

В настоящее время выплата установлена в фиксированном размере в сумме 10105 рублей и не индексировалась с 2018 года.

«Принятие этого закона было включено в народную программу, с которой депутаты „Единой России“ шли на выборы. К нам в общественную приёмную обращалось много родителей, воспитывающих приёмных детей, с просьбой увеличить этот размер пособия, поскольку сейчас все социальные пособия рассчитываются исходя из величины прожиточного минимума», — прокомментировала принятие закона один из его разработчиков, председатель комитета по государственно-правовой деятельности, законности и правам человека Лариса Кожевина.

Теперь размер этой выплаты будет установлен в размере прожиточного минимума для детей.

Председатель комитета по социальной политике Елена Быкова отметила, что в 2022 году эта выплата, равно как и величина прожиточного минимума для детей, составит 12 201 рубль.

«Дети-сироты, проживающие в приёмных семьях под опекой, будут получать денежное пособие, которое будет индексироваться, как только будет повышаться прожиточный минимум», — отметила Елена Быкова.

Добавим, закон вступит в силу с 1 января 2022 года. В следующем году повышенную выплату получат семьи на 3 500 приёмных детей.

 

Тэги: ЗСО, дети-сироты

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