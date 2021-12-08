Госдума окончательно разрешила полицейским вскрывать автомобили

Сотрудники правоохранительных органов получат возможность оцеплять территории, ограждать места проведения массовых мероприятий и вскрывать при необходимости автомобили. Соответствующий закон Госдума приняла в третьем чтении на заседании 8 декабря, — сообщает сегодня «Парламентская газета».

Законопроект регулирует право полицейских проникать в квартиры, жилые дома, здания, на земельные участки и территории. Соответствующая поправка внесена в статью 15 Федерального закона «О полиции». Теперь стражи порядка смогут проникать в жилище, если в нём находится человек, который предположительно совершил преступление, но ещё не получил официальный статус подозреваемого.

Также документ наделяет полицию правом вскрывать автомобили для спасения людей, если их жизни угрожает опасность и в случае, если в нем заблокировался человек, совершивший преступление. Полицейские получат и полномочия по досмотру граждан для пресечения хищений чужого имущества, в том числе при наличии оснований полагать, что они скрывают при себе предметы кражи.