Сборная Вологодской области по волейболу вышла в финал первенства России

Первенство Северо-Западного ФО по волейболу среди девушек 2005–2006 годов рождения прошло в Рыбинске. По результатам этих соревнований определялись участники всероссийского финала. Для прохождения в следующий этап соревнований нужно было занять одно из двух первых мест.

Вологодскую область на соревнованиях представляли спортсменки «СШОР по волейболу» города Череповца, усиленные игроками молодежной команды «Северянка». Череповчанки на групповом этапе одержали три победы в трех матчах, взяв верх над сборными Ленинградской и Ярославской областей, а также республики Коми. Все матчи завершились со счётом 3:0.

В решающем матче команда Ульяны Штейгарт уступила сборной Калининградской области, став в итоге серебряными призерами. Несмотря на это поражение, череповчанки завоевали право участвовать во Всероссийских соревнованиях.