Журналист Леонид Парфенов и актер Никита Кукушкин открыли в Вологде благотворительное мобильное приложение

08.12.2021 [Общество]

Журналист Леонид Парфенов и актер Гоголь-центра Никита Кукушкин накануне были в Вологде. Молодой актер на своей странице в Инстаграм разместил фото, где они с Леонидом Парфеновым позируют на фоне Софийского собора и написал, что здесь они запускают мобильное приложение для помощи пожилым людям. Никита также добавил, что Вологда – это родите его мамы и Леонида Парфенова.

«Помощь» — это мобильное приложение для оказания адресной и прозрачной помощи пожилым людям. Никита Кукушкин – основатель проекта, а Леонид Парфенов – попечитель. 

– «Помощь» — это первое в мире мобильное приложение адресной и прозрачной помощи. Проект, как точка сборки нового времени, объединяющий поколения. Первая целевая группа для оказания адресной помощи — пожилые люди. Наша цель обеспечить достойную жизнь пожилым людям в нашей стране. Мы сделали «ПОМОЩЬ» удобной, прозрачной и технологичной. Помогать другим — норма. Помогая другому, ты помогаешь самому себе. Присоединяйся, будь в Помощь! – говорится на странице для скачивания приложения. 

Установив это приложение, человек сможет увидеть, кому вокруг него необходимо помочь, и перечислить деньги бабушкам и дедушкам на конкретные нужды, сообщает издание Esquire.

– Меня в благотворительность привела моя мама, – рассказал изданию Esquire Никита Кукушкин. – Она очень добрый человек и действительно любит людей. Когда я был ребенком, мы жили очень бедно, но она могла пройти по переходу и раздать по пути все деньги нуждающимся. А потом приходила домой и плакала из-за того, что у каких-то людей чего-то нет. 

По словам Никиты, для него было важно, что открытие благотворительного приложения состоялось именно в Вологде.

– Получается, маленькая Тамара Кукушкина, уезжая не подозревала, что вернётся в свой родной город в виде цифрового продукта, который будет помогать её поколению, одноклассникам и возможно тем, с кем она гуляла и играла на одних улицах. Только так можно развязать узелок, вернуться к истокам, не обращая внимания ни на что кроме света в другом человеке. Мы уже потянули-развяжем. Мама тяни) А мы подсобим)Тяни Кукушкина, – пишет Никита на своей странице в Инстаграм.

Тэги: Парфенов, благотворительность

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