Журналист Леонид Парфенов и актер Никита Кукушкин открыли в Вологде благотворительное мобильное приложение

Журналист Леонид Парфенов и актер Гоголь-центра Никита Кукушкин накануне были в Вологде. Молодой актер на своей странице в Инстаграм разместил фото, где они с Леонидом Парфеновым позируют на фоне Софийского собора и написал, что здесь они запускают мобильное приложение для помощи пожилым людям. Никита также добавил, что Вологда – это родите его мамы и Леонида Парфенова.

«Помощь» — это мобильное приложение для оказания адресной и прозрачной помощи пожилым людям. Никита Кукушкин – основатель проекта, а Леонид Парфенов – попечитель.

– «Помощь» — это первое в мире мобильное приложение адресной и прозрачной помощи. Проект, как точка сборки нового времени, объединяющий поколения. Первая целевая группа для оказания адресной помощи — пожилые люди. Наша цель обеспечить достойную жизнь пожилым людям в нашей стране. Мы сделали «ПОМОЩЬ» удобной, прозрачной и технологичной. Помогать другим — норма. Помогая другому, ты помогаешь самому себе. Присоединяйся, будь в Помощь! – говорится на странице для скачивания приложения.

Установив это приложение, человек сможет увидеть, кому вокруг него необходимо помочь, и перечислить деньги бабушкам и дедушкам на конкретные нужды, сообщает издание Esquire.

– Меня в благотворительность привела моя мама, – рассказал изданию Esquire Никита Кукушкин. – Она очень добрый человек и действительно любит людей. Когда я был ребенком, мы жили очень бедно, но она могла пройти по переходу и раздать по пути все деньги нуждающимся. А потом приходила домой и плакала из-за того, что у каких-то людей чего-то нет.

По словам Никиты, для него было важно, что открытие благотворительного приложения состоялось именно в Вологде.