В Череповце задержали двух женщин, которые делали закладки с наркотиками

08.12.2021 [Происшествия]

В Череповце полицейские задержали 40-летнюю женщину, подозреваемую в покушении на незаконный сбыт наркотиков.

Задержанная собиралась создать закладку-тайник в Заягорбском районе города, когда к ней подошли оперативники. При себе у неё было несколько полиэтиленовых пакетиков с наркотиками. Женщина сообщила полицейским координаты других тайников, которые сделала ранее.

Выяснилось также, что у подозреваемой была 33-летняя сообщница. Женщину задержали и во время обыска в её квартире также нашли запрещённые вещества растительного и синтетического происхождения.

«Таким образом, полицейские изъяли из оборота наркотики общей массой 775,64 грамма», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела. Им грозит до 20 лет лишения свободы.

Тэги: наркотики
фото пресс-службы УМВД РФ по Вологодской области

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