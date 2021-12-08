Заболеваемость коронавирусом падает, смертность остается на высоком уровне

08.12.2021 [Общество]

За минувшие сутки в Вологодской области выявлено 360 случаев коронавирусной инфекции. В целом по России статистика говорит о 30 752 заболевших.

При этом в Вологодской области 376 человек выздоровело, пятнадцать человек умерли. Такая статистика 8 декабря опубликована на портале стопкоронавирус.рф.

С начала эпидемии диагноз COVID-19 в регионе поставили 93 078 пациентам. Большая часть из них — 82 751 человек — выздоровел. Согласно официальной статистике, общее количество умерших от коронавируса в Вологодской области — 2 683 человека.

Также согласно статистике, Вологодская область держится на 27 месте в России по уровню заражения коронавирусом.

 

Тэги: коронавирус, инфекция
Сюжет: Пандемия коронавируса

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