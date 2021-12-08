В Череповце бездомный украл оборудование для игры в лазертаг на 478 тысяч рублей

08.12.2021 [Происшествия]

В Череповце полицейские раскрыли кражу с банковской карты 34-летней местной жительницы.

Потерпевшая рассказала, что дала карту дочери, а та её потеряла. После женщина стала получать сообщения о списаниях с её счёта на общую сумму больше двух тысяч рублей. Подозреваемым в краже оказался 27-летний местный житель. Его задержали, и он рассказал, что нашёл «пластик» на набережной. Из-за трудного материального положения он решил оплатить картой покупки в нескольких магазинах города.

Выяснилось также, что задержанный причастен к краже оборудования для игры в лазертаг (военно-тактическая игра с использованием безопасного лазерного оружия и сенсоров, фиксирующих попадания) из здания на улице Белинского, куда он пробрался через чердак, в котором какое-то время ночевал.

«Внимание мужчины привлекли неупакованные атрибуты, предназначенные для игры в лазертаг, на общую сумму 478 000 рублей. Упаковав все в лежащую рядом сумку, мужчина перетащил украденные вещи на чердак. Вскоре, когда подозреваемому потребовались продукты питания, он обратился к своему родственнику, которому взамен принес часть похищенного имущества. Другую часть краденого подозреваемый продал своему знакомому», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

По всем фактам возбуждены уголовные дела. Подозреваемому грозит до шести лет лишения свободы. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания.

Тэги: кража, бездомный, банковская карта
фото пресс-службы УМВД РФ по Вологодской области

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