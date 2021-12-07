В Москве неизвестный открыл стрельбу в МФЦ: двое погибли, трое пострадали

07.12.2021 [Происшествия]

В Москве два человека погибли и трое ранены в результате стрельбы в здании МФЦ «Рязанский», сообщает ТАСС.

По данным издания, подозреваемый достал оружие после конфликта с охранником из-за просьбы надеть маску. Мужчину, который находился в невменяемом состоянии, задержал сотрудник подразделения по вопросам миграции.

Со ссылкой на источник в правоохранительных органах, ТАСС также сообщает, что один из пострадавших — ребёнок.

Информацию о стрельбе подтвердил на своей странице в соцсети мэр города Сергей Собянин. Он выразил соболезнования пострадавшим и семьям погибших и добавил, что врачи делают всё возможное для оказания помощи раненым.

Тэги: стрельба, погибли люди

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