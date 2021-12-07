Вологодская лыжница Алина Пеклецова преодолела сито квалификации на Европейский олимпийский фестиваль

07.12.2021 [Спорт]

Воспитанница Детско-юношеской спортшколы № 1 Алина Пеклецова стала серебряным призером в гонке на 5 километров свободным стилем с результатом 15:07,2 на всероссийских юношеских соревнованиях. Турнир, в котором принимают участие юноши и девушки 17 — 18 лет, проходят в столице республики Коми — Сыктывкаре.

Также Алина заняла четвертое место в гонке на 10 километров «классикой», уступив бронзовому призеру 22,3 секунды.

Этот результат позволил вологодской лыжнице отобраться на Европейский юношеский Олимпийский фестиваль (ЕЮОФ), который пройдет в Вуокатти (Финляндия) с 20–25 марта 2022 года.

Тэги: лыжные гонки, спортшкола

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