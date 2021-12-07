В Тотемском районе полицейские спасли ребёнка, который прилип языком к дорожному знаку

07.12.2021 [Происшествия]

В Тотемском районе сотрудники ГИБДД Денис Панов и Михаил Шахов спасли ребёнка, который прилип языком к дорожному знаку на трассе у деревни Погорелово.

«Мальчик решил лизнуть дорожный знак и крепко примерз к металлу. На улице был мороз в 27 градусов, поэтому самостоятельно освободиться он не смог. Его руки, лицо и одежда были в замерзшей крови», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

В пресс-службе УМВД корреспонденту NewsVO рассказали, что мальчику семь лет, он учится в первом классе.

Один из полицейских отправился за помощью в медпункт, а второй попытался отогреть металлическую трубу. К моменту прибытия медика мальчика удалось освободить. Ему оказали помощь и наложили швы на место надрыва языка.

Позднее, узнав о случившемся, отец первоклассника поблагодарил полицейских за спасение сына и рассказал, что ребёнок лечится амбулаторно. Его здоровью ничего не угрожает.

Тэги: спасли, ребенок, замерз
фото пресс-службы УМВД РФ по Вологодской области

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