Военный пенсионер из Череповца получил год ограничения свободы за угрозу взорвать отдел судебных приставов

07.12.2021 [Происшествия]

В Череповце суд вынес приговор 53-летнему пенсионеру, признанному виновным в заведомо ложном сообщении о готовящемся взрыве.

Днём 12 июля 2021 года подсудимый не смог снять деньги со своего счёта в банкомате, так как их списали судебные приставы. Мужчина дважды звонил на горячую линию регионального управления УФССП. Во второй раз он сказал приставу-исполнителю, что взорвёт гранатой здание отдела судебных приставов (ОСП) на улице Луначарского. Отдел эвакуировали, а информация о готовящемся взрыве не подтвердилась.

Подсудимый не признал вину и пояснил, что в тот день ему пришло сообщение о зачислении социальной выплаты, положенной участникам боевых действий, он отправился за продуктами и не смог снять деньги.

«Он стал звонить в службу судебных приставов, ему ответила девушка и дала ему номера телефонов пристава и начальника, но никто не брал трубку. Он второй раз набрал телефон горячей линии, девушка ему предложила дать телефон судебного пристава. Он ей пояснил, что дозвониться не мог. Сказал, что к 14 часам придет в этот первый отдел и разнесет в пух и прах. Не говорил, что придет с гранатой и устроит взрыв. Нецензурную брань не употреблял. Психанул. Считает, что девушка, с которой он разговаривал, неправильно записала его слова. Как военный человек он знает, что такое заведомо ложное сообщение об акте терроризма», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

В свою очередь пристав, которая приняла звонок, рассказала, что мужчина сразу стал нецензурно высказываться о работе ОСП.

«Она попыталась успокоить человека, спросила, в чем проблема. Мужчина стал ее оскорблять, а дальше стал угрожать, что возьмет гранату Ф-1 и пойдет в ОСП-1 в Череповце. Она стала записывать содержание того, что говорил человек на листок. Выяснила его фамилию, имя, отчество, какое оружие у него будет. Раза три она спросила его, осознает ли он то, что говорит. Мужчина подтвердил, сказал, что звоните в УВД и предупреждайте их об этом. Угрозу она восприняла всерьез, так как мужчина назвал место и время, куда он придет устраивать теракт», — также говорится в сообщении.

Осуждённому назначено наказание в виде года ограничения свободы. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Тэги: телефонный террорист, угрозы, взрыв, судебные приставы, пенсионер, приговор

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