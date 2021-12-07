УФСИН намерено продавать продукцию, выпускаемую заключенными, на Вотчине Деда Мороза

07.12.2021 [Общество]

Игорь Савченко, начальник исправительной колонии № 3, расположенной в Великом Устюге, обсудил с главой района Александром Кузьминым вопросы участия УФСИН в выставках и ярмарках в период новогодних праздников.

Как рассказали в пресс — службе УФСИН, в колонии функционирует Центр трудовой адаптации осужденных. На производственных площадях колонии организовано производство трикотажной продукции, спецодежды, кованых изделий, продукции из гофрокартона для внутрисистемных нужд и частных заказчиков.

«Стороны рассмотрели возможность взаимодействия учреждения с районной администрацией, потребности Великоустюгского муниципального района в товарах и услугах, обсудили участие УФСИН России по Вологодской области в выставочно-ярмарочной деятельности в период новогодних праздников в городе Великий Устюг и на вотчине Деда Мороза», — говорится в сообщении ведомства.

 

Тэги: Дед Мороз, заключенные

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