УФСИН намерено продавать продукцию, выпускаемую заключенными, на Вотчине Деда Мороза

Игорь Савченко, начальник исправительной колонии № 3, расположенной в Великом Устюге, обсудил с главой района Александром Кузьминым вопросы участия УФСИН в выставках и ярмарках в период новогодних праздников.

Как рассказали в пресс — службе УФСИН, в колонии функционирует Центр трудовой адаптации осужденных. На производственных площадях колонии организовано производство трикотажной продукции, спецодежды, кованых изделий, продукции из гофрокартона для внутрисистемных нужд и частных заказчиков.