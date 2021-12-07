В Вологде застройщик устранил недостатки, допущенные при строительстве дома, после вмешательства прокуратуры

Вологодская прокуратура проверила ООО «Альтенза» — организацию, которая построила многоквартирный дом на улице Фрязиновской.

«В ходе проверки выяснилось, что, несмотря на завершение строительства объекта, до настоящего времени застройщиком не выполнены в полном объеме работы по наружной отделке вентилируемыми фасадами, не обеспечена работа лифта, помещения общественного назначения не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения, не представлен акт выполненных работ по огнезащите стальных конструкций», — говорится в сообщении областной прокуратуры.

Все эти нарушения, по мнению прокурорских работников, являются нарушением законодательства о безопасных и благоприятных условиях проживания граждан.

С учетом выявленных нарушений закона, директору ООО «Альтенза» внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено, 14 работников организации привлечены к дисциплинарной ответственности, застройщиком приняты меры к устранению выявленных нарушений, — также говорится в сообщении надзорного ведомства.