В Вологде застройщик устранил недостатки, допущенные при строительстве дома, после вмешательства прокуратуры

07.12.2021 [Общество]

Вологодская прокуратура проверила ООО «Альтенза» — организацию, которая построила многоквартирный дом на улице Фрязиновской.  

«В ходе проверки выяснилось, что, несмотря на завершение строительства объекта, до настоящего времени застройщиком не выполнены в полном объеме работы по наружной отделке вентилируемыми фасадами, не обеспечена работа лифта, помещения общественного назначения не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения, не представлен акт выполненных работ по огнезащите стальных конструкций», — говорится в сообщении областной прокуратуры.

Все эти нарушения, по мнению прокурорских работников, являются нарушением законодательства о безопасных и благоприятных условиях проживания граждан.

С учетом выявленных нарушений закона, директору ООО «Альтенза» внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено, 14 работников организации привлечены к дисциплинарной ответственности, застройщиком приняты меры к устранению выявленных нарушений, — также говорится в сообщении надзорного ведомства. 

 

 

Тэги: прокуратура, проверка

ТОП НЕДЕЛИ

Появились еще два варианта размещения Флотского моста
Суд обязал ООО «МРТ-Диагностика» снести здание на улице Мальцева в Вологде
«Ни о принудительной вакцинации, ни об увольнениях речи нет» – Виталий Тушинов по поводу отстранения от работы непривитых сотрудников
Новым прокурором Вологодской области станет Андрей Тимошичев
В Вологодском районе в результате поджога дома погибла молодая женщина
Вологодскую область после морозов завалит снегом
В Вологде арестован мужчина, который убил знакомую и сжег тело в загородном доме
Вологодский областной суд признал Нодара Джинчвелашвили «вором в законе»
В северных районах Вологодской области обещают морозы до -30 градусов
Плата в общественном транспорте Вологды с 1 января повысится до 32 рублей

Похожие новости

Новым прокурором Вологодской области станет Андрей Тимошичев

Об этом сообщил омбудсмен Олег Димони. Ранее Андрей Михайлович работал в Кемеровской области

3052
0

Прокуратура Сямженского района встала на защиту прав больных сахарным диабетом

В Сямженский районный суд направлены исковые заявления на Департамент здравоохранения Вологодской области

1522
0

Исправительную колонию №4 в Соколе спустя год после решения суда оборудовали радиоточками

Теперь осуждённые смогут слушать радиопередачи в свободные от работы часы

617
0

Врача-терапевта призывной комиссии по Вологде и Вологодскому району будут судить за взятки

От шести призывников, освобождённых от прохождения военной службы, обвиняемый выручил больше полумиллиона рублей

1811
0

Из центральной больницы Никольского района незаконно уволили врача

Кроме того, прокуратура выявила в учреждении факты нарушения прав граждан на оказание медицинской помощи и задержек положенных работникам выплат

1001
0

Главу поселения в Тотемском районе подозревают в незаконном приобретении электронных средств платежей

Речь идёт о главе сельского поселения Толшменское

1296
0

В Грязовецком районе договоры на покупку леса заключались от имени умерших

Нарушения выявила районная прокуратура

1595
0

Утилизация биологических отходов на рыбном предприятии в Вологодском районе производилась с нарушениями

У предприятия не было договора со специализированной организацией, которая занимается утилизацией

1423
0

Прокурора Вологодской области освободят от должности?

Информация об этом появилась в СМИ, однако в прокуратуре области отказались подтверждать или опровергать данный факт

3156
0

Прокуратура Вологды наказала перевозчика, на маршруте которого из автобуса высадили ребенка

После проверки перевозчику сказали, чтобы больше так не делал

2127
0

Прокуратура Вологды нашла нарушения в том, что детей без ведома родителей записали в кружки

В адрес начальника Управления образования администрации города Вологды вынесено представление о нарушении закона

2884
0

Пьяная устюжанка оставила двухлетнего сына с посторонним мужчиной в квартире

30-летняя женщина уехала к знакомой продолжать застолье. Ребенка обнаружили через несколько дней голодным у знакомых горе-матери.

1330
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Тотемском районе полицейские спасли ребёнка, который прилип языком к дорожному знаку
Военный пенсионер из Череповца получил год ограничения свободы за угрозу взорвать отдел судебных приставов
УФСИН намерено продавать продукцию, выпускаемую заключенными, на Вотчине Деда Мороза
В Вологде предъявлено обвинение мужчине, который убил знакомую и сжёг тело
В Вологде застройщик устранил недостатки, допущенные при строительстве дома, после вмешательства прокуратуры
Непривитых вологодских чиновников начали отстранять от работы
Жительница Череповца выронила ребёнка из автокресла
 
22.11.2021 [Общество]

«Нетель — не корова»: история о том, как в Вологодской области чиновники пытались отнять у фермера грант 

5309
0
07.12.2021 [БлогоVO]

Мягкий омикрон? Что мы на самом деле узнали из больничного отчёта ЮАР

397
0
06.12.2021 [Обзор Прессы]

Шесть световых деревьев установили на площади Ленина в Великом Устюге

409
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика