Непривитых вологодских чиновников начали отстранять от работы

07.12.2021 [Общество]

В Вологодской области восемь чиновников регионального правительства отстранены от работы без сохранения зарплаты. По словам начальника департамента государственной службы и кадровой политики областного правительства Павла Смирнова, отстраняются сотрудники, не прошедшие вакцинацию и не исполнившие постановление главного санитарного врача, — пишет GorodVo.  

«Постановлением главного санитарного врача по Вологодской области государственные гражданские служащие отнесены к категориям граждан, которые должны пройти вакцинацию. Первым компонентом необходимо было привиться до 25 ноября. Сотрудники региональных органов исполнительной государственной власти, отступившие от этого требования и не имеющие справки о медотводе от прививки или документа о недавно перенесенном коронавирусе, отстраняются от работы», — сообщил Павел Смирнов.

На сегодняшний день, как сообщили в правительстве области, от исполнения служебных обязанностей без сохранения зарплаты отстранены восемь государственных служащих.

До 25 декабря все категории работников, списки которых указаны в постановлении главного санитарного врача по Вологодской области, должны пройти вакцинацию. Они не смогут вернуться к работе, пока не сделают прививку.

Тэги: вакцинация, коронавирус
Сюжет: Пандемия коронавируса

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