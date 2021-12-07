Вологжанин избил прохожего, который неуважительно попросил у него сигарету

В Вологде суд вынес приговор 27-летнему местному жителю, признанному виновным в причинении средней тяжести вреда здоровью.

В октябре 2020 года подсудимый во дворе дома на улице Саммера дважды ударил прохожего по лицу, сломав ему челюсть.

«Обвиняемый свой поступок объяснил тем, что потерпевший, находясь в состоянии алкогольного опьянения, неуважительно попросил у него сигарету», — сообщает пресс-служба городской прокуратуры.

Подсудимый полностью признал вину. Ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно.