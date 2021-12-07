В Вологодской области количество выздоровевших от COVID превысило число заболевших

За минувшие сутки в Вологодской области выявлено 363 случая коронавирусной инфекции. В целом по России статистика говорит о 31 096 заболевших, хотя сутками ранее было выявлено 32 136 инфицированных.

При этом в Вологодской области 380 человек выздоровело, одиннадцать человек умерли. Такая статистика 7 декабря опубликована на портале стопкоронавирус.рф.

С начала эпидемии диагноз COVID-19 в регионе поставили 92 718 пациентам. Большая часть из них — 82 375 человек — выздоровели. Согласно официальной статистике, общее количество умерших от коронавируса в Вологодской области — 2 668 человек.

Также согласно статистике, Вологодская область держится на 27 месте в России по уровню заражения коронавирусом.