В Вологодской области количество выздоровевших от COVID превысило число заболевших

07.12.2021 [Общество]

За минувшие сутки в Вологодской области выявлено 363 случая коронавирусной инфекции. В целом по России статистика говорит о 31 096 заболевших, хотя сутками ранее было выявлено 32 136 инфицированных. 

При этом в Вологодской области 380 человек выздоровело, одиннадцать человек умерли. Такая статистика 7 декабря опубликована на портале стопкоронавирус.рф.

С начала эпидемии диагноз COVID-19 в регионе поставили 92 718 пациентам. Большая часть из них — 82 375 человек — выздоровели. Согласно официальной статистике, общее количество умерших от коронавируса в Вологодской области — 2 668 человек.

Также согласно статистике, Вологодская область держится на 27 месте в России по уровню заражения коронавирусом.

 

Тэги: коронавирус, инфекция

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