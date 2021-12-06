Мосты через Шограш в Вологде начнут ремонтировать в январе

06.12.2021 [Общество]

Мосты через Шограш в Вологде начнут ремонтировать в январе. Конкурс на проведение работ выиграла компания «Мостостроительный отряд № 61», сообщает Вологда.рф.

– В 2022 году планируется начать ремонт мостов через реку Шограш по улицам Конева и Можайского. Работы запланированы в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» и будут проводиться на средства трех бюджетов. Стоимость контракта – 132 млн рублей. В ближайшее время будет подписан контракт. Работы планируется начать в первых числах января с правого моста, который ведет с Конева в центр. К июню планируем закончить первый мост, – рассказал мэр Вологды Сергей Воропанов в ходе пресс-конференции.

Оба моста находятся рядом. Длина каждого из них – 42 метра. В плане работ – замена береговых и промежуточных опор, пролетных строений, укрепление опорной конструкции, полное обновление мостового полотна, включая гидроизоляцию и асфальтовое покрытие, перильные и барьерные ограждения. 

Работы продлятся в 2022 и 2023 годах.

Напомним, разговоры о необходимости моста через Шограш ведутся уже давно. Так, например, в 2006 году говорилось, что реконструкция необходима. Кстати уже тогда, сообщалось, что ремонт без ограничения движения по мосту вряд ли удастся.

В 2018 году сообщалось о планах составления проектно-сметной документации по ремонту этого моста. Тогда же мэр Вологды Сергей Воропанов сообщил, что всего в Вологде 24 мостовых сооружения, 17 из них требуют ремонта. И ремонтировать мост через Шограш планировали в 2019 году.

Сейчас, по словам мэра, помимо ремонта моста через Шограш выделены средства на ремонт еще двух мостов – через реку Содема по улице Челюскинцев и через реку Вологду в поселке Кувшиново.

– Если по первому объекту мы планируем выйти на конкурсные процедуры в 2022 году, то по второму требуется еще корректировка проектно-сметной документации. На все три объекта, о которых я говорил, будет потрачено порядка 955 млн рублей из бюджетов всех уровней. Также разработаны проекты и получено положительное заключение государственной экспертизы на капитальный ремонт путепровода в створе улицы Панкратова над ж/д путями и на капремонт пешеходного путепровода через ж/д пути по улице Текстильщиков. Сейчас будем изыскивать на эти объекты финансирование, – добавил Сергей Воропанов.

Помимо этого, в Вологде уже началось строительство мостовых переходов через реку Шограш на улице поэта Романова. Возведение мостовых сооружений – часть третьего этапа формирования новой улицы.

Тэги: мосты, Шограш, дорожное движение

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