Более суток провели без отопления в морозы жильцы одного из домов в Сокольском районе

06.12.2021 [Происшествия]

Более суток провели без отопления в морозы жильцы одного из домов в деревне Литега Сокольского района Вологодской области. 

– В д. Литега во 2 доме, пошли вторые сутки, как нет отопления. Мы уже не знаем куда обращаться. На улице -24, впереди ещё целая ночь, вся отопительная система замёрзнет, в подъездах уже батареи подтекают!!!! Дети болеют, замерзают!!! Работники приходили, побегали и толку ноль, все разбежались. Мы не знаем, что делать, куда бежать, кому ещё звонить, обогреватели не спасают. Помогите, подскажите, куда ещё обратиться!!! – сообщили жильцы дома в социальных сетях.

Причиной отключения стала авария на тепловых сетях в Литеге. Проблемой стало еще и то, что прорыв произошел в выходные дни, когда большинство телефонов местных коммунальных служб, по словам жителей, не отвечали.

Как сообщили представители администрации Сокольского района, в деревне Литега прошло было выездное совещание районной Комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

– Прорыв найден и устранен, котельная работает в штатном режиме. Система отопления также функционирует нормально, – комментировали представители администрации района на жалобы жителей в воскресенье вечером.

– Батареи до сих пор ледяные, – отвечали им в комментариях жильцы дома в двенадцатом часу ночи.

– Сегодня утром во всех жилых помещениях дома №2 теплоснабжение восстановлено. Сейчас ведутся работы по замене размороженных радиаторов отопления в подъездах, – сообщили представители администрации утром в понедельник.

На сообщение жильцов замерзающего дома откликнулись и другие жители сокольского района, которые были не довольны температурой воздуха в квартирах.

– За такое отопление не стоит платить дома очень холодно даже не спасают обогреватели, за такие услуги и цены оплачивать не стоит куда смотрит управляющая компания непонятно??? – пишет сокольчанка Наталья.

На ее жалобу отреагировали представители Государственной жилищной инспекции. Они посоветовали измерить температуру в квартире и, в случае, если она ниже нормы, уведомить аварийно-диспетчерскую службу и составить акт:

– Здравствуйте, в соответствии с приложением №1 к Правилам предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 предусмотрено обеспечение нормативной температуры воздуха - в жилых помещениях - не ниже +20 °C (в угловых комнатах - +22 °C), допустимое превышение нормативной температуры - не более 4 °C; допустимое снижение нормативной температуры в ночное время суток (от 0.00 до 5.00 часов) - не более 3 °C; снижение температуры воздуха в жилом помещении в дневное время (от 5.00 до 0.00 часов) не допускается. При обнаружении факта нарушения качества коммунальной услуги Вам необходимо уведомить об этом аварийно-диспетчерскую службу исполнителя и составить акт. На основании акта при предоставлении в расчетном периоде потребителю в жилом помещении в многоквартирном доме коммунальной услуги ненадлежащего качества размер платы за такую коммунальную услугу за расчетный период подлежит уменьшению вплоть до полного освобождения потребителя от оплаты такой услуги.

Тэги: мороз, авария, прорыв трубы

ТОП НЕДЕЛИ

Появились еще два варианта размещения Флотского моста
Суд обязал ООО «МРТ-Диагностика» снести здание на улице Мальцева в Вологде
В Вологде продали участок, где находилось здание «Труда», за 36 млн рублей
«Ни о принудительной вакцинации, ни об увольнениях речи нет» – Виталий Тушинов по поводу отстранения от работы непривитых сотрудников
Новым прокурором Вологодской области станет Андрей Тимошичев
Жительница Вологды, утверждающая, что ее муж погиб от рук полицейского, сомневается в объективности следствия
В Вологодском районе в результате поджога дома погибла молодая женщина
Биолог Дмитрий Кривошеев о прививках: «Не надо ставить цель переколоть всех»
Вологодский областной суд признал Нодара Джинчвелашвили «вором в законе»
В северных районах Вологодской области обещают морозы до -30 градусов

Похожие новости

В Вологодской области ожидается похолодание и сильный ветер

Синоптики говорят, что с 17 по 22 марта температура в регионе понизится до -15°, -20°С, а в восточных районах – даже до -25°С.

4675
1

Новогодняя ночь в Вологодской области будет морозной

В восточных районах возможно понижение температуры до -30 градусов

3165
0

Баба Яга и прочие герои сказок ответят на вопросы

Российский Дед Мороз собирает своих сказочных друзей на онлайн-конференцию

1225
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Мосты через Шограш в Вологде начнут ремонтировать в январе
Более суток провели без отопления в морозы жильцы одного из домов в Сокольском районе
Вологодское правительство поддержало законопроект о QR-кодах
Мобильный офис Лаборатории городской среды открылся на площади Революции в Вологде
В Вологде более, чем на сутки перекроют воду
Житель Кадуя отказался выкинуть бутылку пива и был избит местным участковым
Вологодскую область после морозов завалит снегом
 
22.11.2021 [Общество]

«Нетель — не корова»: история о том, как в Вологодской области чиновники пытались отнять у фермера грант 

5241
0
06.12.2021 [БлогоVO]

По поводу отвратительной подготовки к зиме коммунального хозяйства. Прежде всего это касается изоляции теплотрасс

139
0
06.12.2021 [Обзор Прессы]

Шесть световых деревьев установили на площади Ленина в Великом Устюге

251
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика