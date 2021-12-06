Более суток провели без отопления в морозы жильцы одного из домов в Сокольском районе

Более суток провели без отопления в морозы жильцы одного из домов в деревне Литега Сокольского района Вологодской области.

– В д. Литега во 2 доме, пошли вторые сутки, как нет отопления. Мы уже не знаем куда обращаться. На улице -24, впереди ещё целая ночь, вся отопительная система замёрзнет, в подъездах уже батареи подтекают!!!! Дети болеют, замерзают!!! Работники приходили, побегали и толку ноль, все разбежались. Мы не знаем, что делать, куда бежать, кому ещё звонить, обогреватели не спасают. Помогите, подскажите, куда ещё обратиться!!! – сообщили жильцы дома в социальных сетях.

Причиной отключения стала авария на тепловых сетях в Литеге. Проблемой стало еще и то, что прорыв произошел в выходные дни, когда большинство телефонов местных коммунальных служб, по словам жителей, не отвечали.

Как сообщили представители администрации Сокольского района, в деревне Литега прошло было выездное совещание районной Комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

– Прорыв найден и устранен, котельная работает в штатном режиме. Система отопления также функционирует нормально, – комментировали представители администрации района на жалобы жителей в воскресенье вечером.

– Батареи до сих пор ледяные, – отвечали им в комментариях жильцы дома в двенадцатом часу ночи.

– Сегодня утром во всех жилых помещениях дома №2 теплоснабжение восстановлено. Сейчас ведутся работы по замене размороженных радиаторов отопления в подъездах, – сообщили представители администрации утром в понедельник.

На сообщение жильцов замерзающего дома откликнулись и другие жители сокольского района, которые были не довольны температурой воздуха в квартирах.

– За такое отопление не стоит платить дома очень холодно даже не спасают обогреватели, за такие услуги и цены оплачивать не стоит куда смотрит управляющая компания непонятно??? – пишет сокольчанка Наталья.

На ее жалобу отреагировали представители Государственной жилищной инспекции. Они посоветовали измерить температуру в квартире и, в случае, если она ниже нормы, уведомить аварийно-диспетчерскую службу и составить акт: