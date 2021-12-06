Более суток провели без отопления в морозы жильцы одного из домов в Сокольском районе

Более суток провели без отопления в морозы жильцы одного из домов в деревне Литега Сокольского района Вологодской области.
– В д. Литега во 2 доме, пошли вторые сутки, как нет отопления. Мы уже не знаем куда обращаться. На улице -24, впереди ещё целая ночь, вся отопительная система замёрзнет, в подъездах уже батареи подтекают!!!! Дети болеют, замерзают!!! Работники приходили, побегали и толку ноль, все разбежались. Мы не знаем, что делать, куда бежать, кому ещё звонить, обогреватели не спасают. Помогите, подскажите, куда ещё обратиться!!! – сообщили жильцы дома в социальных сетях.
Причиной отключения стала авария на тепловых сетях в Литеге. Проблемой стало еще и то, что прорыв произошел в выходные дни, когда большинство телефонов местных коммунальных служб, по словам жителей, не отвечали.
Как сообщили представители администрации Сокольского района, в деревне Литега прошло было выездное совещание районной Комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.
– Прорыв найден и устранен, котельная работает в штатном режиме. Система отопления также функционирует нормально, – комментировали представители администрации района на жалобы жителей в воскресенье вечером.
– Батареи до сих пор ледяные, – отвечали им в комментариях жильцы дома в двенадцатом часу ночи.
– Сегодня утром во всех жилых помещениях дома №2 теплоснабжение восстановлено. Сейчас ведутся работы по замене размороженных радиаторов отопления в подъездах, – сообщили представители администрации утром в понедельник.
На сообщение жильцов замерзающего дома откликнулись и другие жители сокольского района, которые были не довольны температурой воздуха в квартирах.
– За такое отопление не стоит платить дома очень холодно даже не спасают обогреватели, за такие услуги и цены оплачивать не стоит куда смотрит управляющая компания непонятно??? – пишет сокольчанка Наталья.
На ее жалобу отреагировали представители Государственной жилищной инспекции. Они посоветовали измерить температуру в квартире и, в случае, если она ниже нормы, уведомить аварийно-диспетчерскую службу и составить акт:
– Здравствуйте, в соответствии с приложением №1 к Правилам предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 предусмотрено обеспечение нормативной температуры воздуха - в жилых помещениях - не ниже +20 °C (в угловых комнатах - +22 °C), допустимое превышение нормативной температуры - не более 4 °C; допустимое снижение нормативной температуры в ночное время суток (от 0.00 до 5.00 часов) - не более 3 °C; снижение температуры воздуха в жилом помещении в дневное время (от 5.00 до 0.00 часов) не допускается. При обнаружении факта нарушения качества коммунальной услуги Вам необходимо уведомить об этом аварийно-диспетчерскую службу исполнителя и составить акт. На основании акта при предоставлении в расчетном периоде потребителю в жилом помещении в многоквартирном доме коммунальной услуги ненадлежащего качества размер платы за такую коммунальную услугу за расчетный период подлежит уменьшению вплоть до полного освобождения потребителя от оплаты такой услуги.