Житель Кадуя отказался выкинуть бутылку пива и был избит местным участковым

В Кадуе участковый уполномоченный полиции попал под статью УК за избиение местного жителя. Происшествие случилось летом прошлого года в райцентре.

Как рассказал в суде потерпевший, 7 августа 2020 года он возвращался с работы домой и нес в руках открытую бутылку пива. В это время его подозвал полицейский к патрульной машине для составления протокола за распитие пива в общественном месте.

«Выбросить пиво по требованию полицейского он отказался, поскольку не хотел мусорить. После этого к нему сзади подошел второй сотрудник, а участковый Александр Мигачев выскочил из машины. Они скрутили ему руки и посадили в служебный автомобиль. В здании райотдела полиции он выложил все из карманов на сейф. В этот момент Мигачев встал из-за стола и ударил его кулаком в левый висок, и электрошокером по телу», — рассказали в объединенной пресс — службе судов области.

Из материалов дела следует, что Мигачев ударил потерпевшего кулаком в висок, а затем применил электрошоковое устройство. После этого Мигачев поставил голень своей на поясницу потерпевшего, который лежал на полу, и стал сдавливать его тело. После чего не менее 7 раз применил в отношении потерпевшего электрошокер.

Сам полицейский вину не признал. В суде он заявил, что удары потерпевшему не наносил, а электрошокер не применял.

Врач анестезиолог, который дежурил в тот день и принимал потерпевшего, подтвердил, что телесные повреждения у потерпевшего — это следы электротравм.

Примечательно, что начальник отделения участковых уполномоченных полиции кадуйского райотдела охарактеризовал Мигачева, как исполнительного и дисциплинированного работника. По его словам, любая женщина позавидует такому отцу и мужу.

В итоге суд приговорил участкового к 3 годам условного срока с лишением права занимать должности в правоохранительных органах на 2 года.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.