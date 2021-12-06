Вологодскую область после морозов завалит снегом

06.12.2021 [Общество]

В минувшие выходные в Вологодскую область пришли первые зимние морозы. По данным метеостанций, минимальные температуры опустились от до -34 градусов. Самые низкие значения температуры были отмечены в Белозерском и Кирилловском районах.

Сегодня регион еще остается под влиянием морозного антициклона, однако уже вечеру с юго-запада его потеснит теплый фронт циклона, оставив морозную погоду в восточных районах.

На всей остальной территории вечер и первая половина ночи будут холодными, но уже ближе к утру температура воздуха начнет повышаться до -13 градусов.

Во вторник, 7 декабря, большая часть области останется во власти циклонического вихря, пройдет небольшой и умеренный снег, потеплеет до — 8 градусов.

В ночь на среду, 8 декабря, снег продолжится, местами не исключен сильный снег с выпадением до 10 мм осадков. Днем центр непогоды сместится на восток, где пройдут наиболее сильные снегопады.

Тем временем с запада вновь начнется похолодание, связанное с проникновением более холодной воздушной массы.

Начиная с четверга и до конца недели территория Вологодской области останется во власти повышенного давления, будет преобладать облачная с прояснениями погода без существенных осадков.

По предварительным прогнозам, в ночные часы минимальные температуры вновь перейдут отметку в -20 градусов. В целом среднесуточная температура будет ниже нормы на 2 — 4 градуса.

 

Тэги: погода, снегопад

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