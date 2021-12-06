В Вологде объявлен конкурс по выбору подрядчика для уборки улиц

06.12.2021 [Общество]

В Вологде выбирают нового подрядчика для уборки городских улиц. Контракт с компанией «Магистраль», которая сейчас наводит порядок на городских улицах, действует до конца декабря.

Как и в прошлом году, конкурс объявлен по двум лотам. Первый предполагает летнюю и зимнюю уборку центральной части Вологды, микрорайонов ПЗ-23, Ананьино, Лукьяново и села Молочное. Стартовая цена составляет 360 млн рублей. Второй лот включает в себя содержание улиц заречной части города и микрорайона Прилуки. Стартовая цена второго лота — почти 71 млн рублей, — сообщает пресс-служба городской администрации.  

«Лоты сформированы разными по объему, чтобы могли заявиться не очень крупные компании. Подрядчик выбирается сразу на год — с 1 января по 31 декабря 2022 года. Также несколько увеличена площадь уборки. В нее вошли построенные дополнительно тротуары, а также те дороги, которые после ремонта из грунтовых стали асфальтированными. По опыту прошлого года предварительно заложенные объемы вывоза снега увеличены примерно в 1,5 раза — до 150 тысяч кубометров, — рассказал мэр Вологды Сергей Воропанов.

Заявки принимаются до середины декабря. Ключевым требованием к участникам является опыт работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту или содержанию дорог.
 

 

Тэги: уборка улиц, ЖКХ

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