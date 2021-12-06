Сотрудников кич-городецкого лесничества подозревают в мошенничестве

В Кич-Городецком районе местная прокуратура выявила факты нарушения закона при купле — продаже леса.

«В ходе проверки прокуратурой установлено, что кичменгско-городецким территориальным отделом департамента лесного комплекса области в 2020–2021 годах в нарушение требований действующего законодательства заключены 7 договоров купли-продажи лесных насаждений с умершими на момент их подписания гражданами», — сообщает прокуратура области.

Прокурорские работники через суд добились признания этих договоров недействительными.

Кроме того, районной прокуратурой материалы проверки отправлены в органы предварительного расследования, где было возбуждено уголовное дело по статье за мошенничество.