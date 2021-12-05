Плата в общественном транспорте с 1 января повысится до 32 рублей

Плата за одну поездку в общественном транспорте по наличному расчету на большинстве маршрутов общественного транспорта с 1 января составит 32 рубля, по безналичному — 30 рублей, по карте «Забота» — 28 рублей, сообщает пресс — служба администрации города.

Сейчас стоимость одной поездки за наличные составляет 28 рублей. На маршрутах МУП «ПАТП-1» билет стоит 27 рублей, если пассажир оплачивает банковской картой или пользуется проездным.

При оплате «электронным кошельком» стоимость поездки составляет 25 рублей.

Повысится стоимость также в автобусах 37 и 37Э. На маршруте 37 предлагается увеличить тариф до 34 рублей наличными и 32 по безналу. На маршруте № 37Э после повышения цена билета составит 39 рублей при оплате наличными и 37 рублей при использовании карты.