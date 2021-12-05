Евгения Лаленкова завоевала две бронзы на этапе кубка мира по конькобежному спорту

В Солт-Лэйк-Сити (США) с 3 по 6 декабря проходит третий этап кубка мира по конькобежному спорту.

Череповецкая спортсменка Евгения Лаленкова, пропускавшая два предыдущих кубка из-за восстановления после коронавируса, вернулась в сборную.

Евгений стала третьей на дистанции 3000 метров в дивизионе B, а также помогла завоевать бронзовую медаль в командной гонке. Сборная России (Елизавета Голубева, Наталья Воронина и Евгения Лаленкова) показала результат 2:56.220, пропустив вперед только представительниц Канады и Нидерландов.

Еще один череповчанин - Артём Арефьев - занял 16 место из 20-ти на дистанции 500 метров.