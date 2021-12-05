Хабаровский «Амур» прервал победную серию череповецкой «Северстали»

05.12.2021 [Спорт]

В субботу «сталевары» принимали хабаровский «Амур», которому уступили 1:2. "Желто-черные" открыли счет в середине второго периода, большинство реализовал Егор Морозов. Однако в третьей двадцатиминутке гости дважды поразили ворота 19-летнего вратаря «Северстали» Артёма Назаркина, который в этом матче дебютировал в КХЛ.

Почти за четыре минуты до конца основного времени матча тренерский штаб «Северстали» заменил вратаря шестым полевым игроком, но забить «сталеварам» больше не удалось.

Череповчане прервали свою 19-ти матчевую серию с набранными очками. В следующем матче, 6 декабря, «Северсталь» примет подольский «Витязь».

Тэги: хоккей, ХК Северсталь

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