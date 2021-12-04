Вологжанка Татьяна Окатова вошла в ТОП-100 работников школьного образования России

04.12.2021 [Общество]

Педагог из Вологды Татьяна Окатова вошла в число победителей Всероссийского конкурса «Воспитатели России».

Татьяна — музыкальный руководитель Центра развития ребенка — детского сада № 30. Она вошла в топ-100 работников дошкольного образования в стране, — сообщает пресс-служба администрации города.

Конкурс «Воспитатели России» проводился при поддержке Фонда президентских грантов, Министерства просвещения РФ, АНО ДПО «НИИ дошкольного образования «Воспитатели России». В нем принимали участие педагоги и руководители образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования. На заключительном этапе эксперты оценивали методический опыт конкурсантов.

Торжественная церемония награждения победителей IX Всероссийского конкурса «Воспитатели России» состоится 17 декабря 2021 года.

Тэги: воспитатель, образование

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