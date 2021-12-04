Вологжанка Татьяна Окатова вошла в ТОП-100 работников школьного образования России

Педагог из Вологды Татьяна Окатова вошла в число победителей Всероссийского конкурса «Воспитатели России».

Татьяна — музыкальный руководитель Центра развития ребенка — детского сада № 30. Она вошла в топ-100 работников дошкольного образования в стране, — сообщает пресс-служба администрации города.

Конкурс «Воспитатели России» проводился при поддержке Фонда президентских грантов, Министерства просвещения РФ, АНО ДПО «НИИ дошкольного образования «Воспитатели России». В нем принимали участие педагоги и руководители образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования. На заключительном этапе эксперты оценивали методический опыт конкурсантов.

Торжественная церемония награждения победителей IX Всероссийского конкурса «Воспитатели России» состоится 17 декабря 2021 года.