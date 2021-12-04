Максим Цветков выиграл спринт на втором этапе кубка России по биатлону

Максим Цветков одержал победу в спринте на втором этапе кубка России по биатлону. В гонке на 10 километров с двумя огневыми рубежами вологжанин допустил только один промах и пришёл к финишу первым с результатом 24:28,7.

Максим опередил ближайшего конкурента Михаила Первушина, представляющего Московскую область, на 11,8 секунд. Тройку лидеров замкнул Евгений Идинов из Тюмени.

Для Максима Цветкова, выступающего на соревнованиях за Вологодскую область и Санкт-Петербург, эта медаль стала уже третьей в текущем сезоне. Ранее он одержал победу в большом масс-старте на первом этапе кубка России, а также взял серебро суперспринта на втором, который проходит в Ханты-Мансийске со 2 по 5 декабря.