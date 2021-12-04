Количество заболевших в Вологодской области убавилось всего на 2 человека за сутки

04.12.2021 [Общество]

За минувшие сутки в Вологодской области выявлено 373 новых случая коронавирусной инфекции. 380 человек выздоровели, четырнадцать человек умерли. Такие данные 4 декабря опубликованы на портале стопкоронавирус.рф.

С начала эпидемии диагноз COVID-19 в регионе поставили 91 617 пациентам. Большая часть из них — 81 227 человек — выздоровели. Согласно официальной статистике, общее количество умерших от коронавируса в Вологодской области — 2 632 человека.

Вологодская область по прежнему держится на 27 месте в России по уровню заражения COVID.

Тэги: коронавирус, инфекция
Сюжет: Пандемия коронавируса

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