В Кирилловском районе рыбаки на автомобиле Great Wall провалились под лед

В Кирилловском районе на озере Зауломское около деревни Перхино под лед провалился автомобиль Great Wall с рыбаками. Китайский паркетник успел отъехать от берега на расстояние всего порядка 100 метров.

К счастью, все находившиеся в машине люди смогли самостоятельно выбраться из автомобиля и добраться до берега.

Прибывшие на место происшествия спасательные службы установили, что разлива нефтепродуктов не произошло.

МЧС напоминает, что в настоящее время на всей территории Вологодской области в настоящее время выход на лед, а тем более выезд техники запрещен.