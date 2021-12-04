В Кирилловском районе рыбаки на автомобиле Great Wall провалились под лед

04.12.2021 [Происшествия]

В Кирилловском районе на озере Зауломское около деревни Перхино под лед провалился автомобиль Great Wall с рыбаками. Китайский паркетник успел отъехать от берега на расстояние всего порядка 100 метров.

К счастью, все находившиеся в машине люди смогли самостоятельно выбраться из автомобиля и добраться до берега.

Прибывшие на место происшествия спасательные службы установили, что разлива нефтепродуктов не произошло.
МЧС напоминает, что в настоящее время на всей территории Вологодской области в настоящее время выход на лед, а тем более выезд техники запрещен.  

Тэги: провалился под лед, автомобиль

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